Paura per Falcao, brutto incidente in allenamento: operato per fratture facciali [FOTO]

Paura per il calciatore Radamel Falcao. Il calciatore del Galatasaray è stato vittima di un bruttissimo scontro di gioco durante l'allenamento, l'impatto con Akturkoglu è stato veramente terribile. L'ex Atletico Madrid ha avuto le conseguenze peggiori: diverse fratture facciali con il conseguente trasferimento in ospedale. Il Galatasaray è reduce dal pareggio casalingo contro il Karagumruk ed il rendimento in stagione è stato ben al di sotto delle aspettative. Nelle ultime tre partite ha conquistato solo un punto ed il distacco dal primo posto è aumentato. La distanza dal Besiktas è di otto punti, proprio come le giornate alla conclusione del campionato. Il comunicato del Galatasaray su Falcao Proprio il Galatasaray ha deciso di pubblicare un comunicato ufficiale proprio sulle ...

