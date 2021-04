Pattinaggio artistico, World Team Trophy 2021: banco di prova importante per l’Italia prima delle Olimpiadi (Di lunedì 12 aprile 2021) Sarà un banco di prova molto interessante in chiave Italia il World Team Trophy 2021, competizione biennale a squadre in scena a Osaka (Giappone) dal 15 al 18 aprile che chiuderà definitivamente la straniante stagione 2020-2021 di Pattinaggio artistico. Complici alcune assenze illustri i nostri ragazzi tenteranno infatti di posizionarsi subito dietro alle tre grandi potenze, Russia, Stati Uniti e il Paese ospitante, compito tuttavia complicato dopo la defezione dell’ultimo minuto di Matteo Rizzo. Sì perché gli azzurri avranno la possibilità di fare la voce grossa soprattutto nella danza e nelle coppie: nel primo caso Charlène Guignard-Marco Fabbri sulla carta non dovrebbero incontrare particolari ostacoli nell’agguantare la seconda ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Sarà undimolto interessante in chiave Italia il, competizione biennale a squadre in scena a Osaka (Giappone) dal 15 al 18 aprile che chiuderà definitivamente la straniante stagione 2020-di. Complici alcune assenze illustri i nostri ragazzi tenteranno infatti di posizionarsi subito dietro alle tre grandi potenze, Russia, Stati Uniti e il Paese ospitante, compito tuttavia complicato dopo la defezione dell’ultimo minuto di Matteo Rizzo. Sì perché gli azzurri avranno la possibilità di fare la voce grossa soprattutto nella danza e nelle coppie: nel primo caso Charlène Guignard-Marco Fabbri sulla carta non dovrebbero incontrare particolari ostacoli nell’agguantare la seconda ...

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Pattinaggio artistico, 90 atleti per la prima fase organizzata dalla Uisp di Ascoli Domenica 11 Aprile presso il Palasavelli di Porto San Giorgio si è svolta la Prima fase Nazionale di Pattinaggio Artistico di preminenza nazionale organizzato dalla UISP di Ascoli Piceno. La gara ha visto partecipare le Asd della provincia di Ascoli Piceno e di Fermo: Asd Diavoli Verde - rosa, Asd ...

TORINO " Pattinaggio, Campionati Italiani Junior Elite: Raffaele Zich dell'Ice Club Torino è oro TORINO " Nel fine settimana si sono tenuti a Trento i Campionati italiani Junior Elite. Nella categoria pattinaggio artistico singolo maschile si è imposto con il punteggio di 177.40 il giovanissimo Raffaele Zich, 14 anni, che fin da piccolo ha pattinato per la società torinese guidata da Claudia ...

Pattinaggio artistico, World Team Trophy 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo OA Sport Pattinaggio artistico, World Team Trophy 2021: banco di prova importante per l’Italia prima delle Olimpiadi Sarà un banco di prova molto interessante in chiave Italia il World Team Trophy 2021, competizione biennale a squadre in scena a Osaka (Giappone) dal 15 al 18 aprile che chiuderà definitivamente la ...

Campionato interregionale di pattinaggio a Seregno: tutti i risultati Settantuno atleti hanno partecipato, tra venerdì 9 e domenica 11 aprile, al campionato interregionale di pattinaggio a Seregno, categoria Roll-Art, riservato alle categorie Cadetti, Youth, Juniores e ...

