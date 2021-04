Parto con cromoterapia come Chiara Ferragni: di cosa si tratta e quali sono i benefici (Di lunedì 12 aprile 2021) Che la luce possa avere un effetto benefico sul corpo e sulla mente è cosa ormai risaputa ma che questi benefici possano essere sfruttati anche nel momento del parto sembra essere invece una scoperta più recente. E a svelarcela non poteva che essere lei, l’influencer più influente di sempre, alias Chiara Ferragni. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 aprile 2021) Che la luce possa avere un effetto benefico sul corpo e sulla mente è cosa ormai risaputa ma che questi benefici possano essere sfruttati anche nel momento del parto sembra essere invece una scoperta più recente. E a svelarcela non poteva che essere lei, l’influencer più influente di sempre, alias Chiara Ferragni.

Advertising

fiIteuphoria : estoy con una tos espantosa, me re duele el pecho al toser hsjsjjsjsjsj saludenme q parto viaje - bakotipe : @FCopertini @ManuDigrandi @stanzaselvaggia Voglio che mio figlio vada a scuola in sicurezza e per avere questo non… - liarhogws : @brufenhogws no ti giuro sono così emotiva che non sto rispondendo a nessuno in dm sennò parto con i poemi per ring… - miilkymalik : @heysonoiris ora parto con il mio moto schifo - imapapergirl : all'inizio assolutamente no, ad oggi ogni tanto se sto sola a casa parto con DOVEVI PORTARCI ME DOVEVI PORTARCI ME… -