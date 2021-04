Partite le vaccinazioni al circolo Leopardi: il primo siero ad Elisa che compirà 94 anni a luglio (Di lunedì 12 aprile 2021) FALCONARA - Si chiama Elisa Donninelli, abita a Castelferretti e compirà 94 anni a luglio la prima persona a ricevere il siero nel centro vaccinale di Falconara, che ha aperto i battenti nella ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 12 aprile 2021) FALCONARA - Si chiamaDonninelli, abita a Castelferretti e94la prima persona a ricevere ilnel centro vaccinale di Falconara, che ha aperto i battenti nella ...

Advertising

NoiAretini : M5S presenta un'interrogazione sulle vaccinazioni agli over 80, 'Partite tardi e male' - ZucchiMonica : @GiovanniToti Ho saputo dal mio medico che non sono ancora partite le vaccinazioni a domicilio per i disabili..ma n… - VITAnonprofit : Nelle #RSA 30mila #anziani ancora attendono la prima dose del #vaccino - infoiteconomia : 'Perché non sono ancora partite le vaccinazioni a Perteole?' - Dee_sastrous : Intanto qua in UK so partite le vaccinazioni per la fascia 40-49 anni. Così per dire. -