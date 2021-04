Parma Milan: il 3-4-2-1 offensivo di Pioli sorprende i ducali – ANALISI TATTICA (Di lunedì 12 aprile 2021) Parma Milan ha rinvigorito le speranze Champions League dei rossoneri che hanno dominato grazie alle novità tattiche di Pioli e l’intelligenza di Ibra tra le linee La vittoria del Milan a Parma, fondamentale in termini di classifica, è stata importante per la grande mentalità dimostrata dalla squadra in inferiorità numerica, con i rossoneri che hanno resistito bene all’assalto rivale. Tuttavia, sarebbe sbagliato sottovalutare il grande livello della prestazione dei primi 60?, visto che le modifiche tattiche di Pioli hanno reso più fluida ed efficace la fase offensiva ospite. Contro la Sampdoria, avevamo commentato un Milan piatto e statico, con un 4-2-3-1 troppo prevedibile. Al contrario, al Tardini Pioli ha disegnato uno scaglionamento diverso dal ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021)ha rinvigorito le speranze Champions League dei rossoneri che hanno dominato grazie alle novità tattiche die l’intelligenza di Ibra tra le linee La vittoria del, fondamentale in termini di classifica, è stata importante per la grande mentalità dimostrata dalla squadra in inferiorità numerica, con i rossoneri che hanno resistito bene all’assalto rivale. Tuttavia, sarebbe sbagliato sottovalutare il grande livello della prestazione dei primi 60?, visto che le modifiche tattiche dihanno reso più fluida ed efficace la fase offensiva ospite. Contro la Sampdoria, avevamo commentato unpiatto e statico, con un 4-2-3-1 troppo prevedibile. Al contrario, al Tardiniha disegnato uno scaglionamento diverso dal ...

