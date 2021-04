Papu Gomez di nuovo in Serie A: l’indiscrezione dalla Spagna (Di lunedì 12 aprile 2021) Potrebbe durare molto poco l'avventura di Alejandro Papu Gomez in Spagna al Siviglia. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, l'ex 10 dell'Atalanta potrebbe fare ritorno in Italia nella prossima stagione.Il Siviglia non sarebbe convinto al 100% del recente acquisto nella finestra invernale delle trattative e, secondo quanto afferma Estadio Deportivo, avrebbe proposto uno scambio... all'Inter.Papu Gomez di nuovo in Italiacaption id="attachment 1095923" align="alignnone" width="505" Siviglia Papu Gomez (getty images)/captionDa quanto si apprende, l'idea del Siviglia sarebbe quella di cedere il Papu Gomez magari inserendolo in uno scambio. Ecco perché pare che la società abbiamo già proposto all'Inter il cartellino dell'ex ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 aprile 2021) Potrebbe durare molto poco l'avventura di Alejandroinal Siviglia. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, l'ex 10 dell'Atalanta potrebbe fare ritorno in Italia nella prossima stagione.Il Siviglia non sarebbe convinto al 100% del recente acquisto nella finestra invernale delle trattative e, secondo quanto afferma Estadio Deportivo, avrebbe proposto uno scambio... all'Inter.diin Italiacaption id="attachment 1095923" align="alignnone" width="505" Siviglia(getty images)/captionDa quanto si apprende, l'idea del Siviglia sarebbe quella di cedere ilmagari inserendolo in uno scambio. Ecco perché pare che la società abbiamo già proposto all'Inter il cartellino dell'ex ...

