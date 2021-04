Paola Turani parla del dramma dell’infertilità: “Quante lacrime ho versato” (Di lunedì 12 aprile 2021) La modella e influencer Paola Turani ha voluto sensibilizzare i suoi follower su un problema spesso ignorato come l’infertilità. Di recente la modella Paola Turani, da anni un’influencer molto seguita dagli italiani, ha scoperto di essere rimasta incinta. Una notizia che ha mandato al settimo cielo lei ed il marito Riccardo Serpella, da tempo desiderosi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 12 aprile 2021) La modella e influencerha voluto sensibilizzare i suoi follower su un problema spesso ignorato come l’infertilità. Di recente la modella, da anni un’influencer molto seguita dagli italiani, ha scoperto di essere rimasta incinta. Una notizia che ha mandato al settimo cielo lei ed il marito Riccardo Serpella, da tempo desiderosi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

neverlandcross : a me piace seguire Paola Turani, amo più i suoi cani però, ma sono stata felice per la gravidanza. però stamattina… - Canieuest96 : RT @Dejin90: So che vi affligge la questione Paola Turani e Giulia Valentina ma un vecchio saggio una volta disse: “se sei amica di una str… - ItsWelby : RT @beaninfea: La gravidanza era un tabù finché a non riuscire ad avere i bambini eri tu Paola Turani? Mi ricordo quando dicevi che era un’… - overdosediamore : ma che ne pensate di paola turani? ho sentimenti contrastanti - antonella_ruied : @monica97ldn @ilmoscerino_ Controllate* ... inoltre “barbie” tutto quell’odio nei confronti di Paola turani?(Ragazz… -