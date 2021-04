Palermo, due assenti in vista del Foggia: torna Marconi dopo la squalifica, chance per Saraniti? (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Palermo si prepara per le ultime quattro gare della stagione.VIDEO Palermo femminile, colpo a Terni e vetta: le parole dell’allenatrice Licciardi nel post-garaI rosanero nel prossimo turno, mercoledì al Barbera contro il Foggia, dovranno fare a meno dell'infortunato Lucca e dello squalificato Andrea Accardi. Il difensore, in diffida, è stato ammonito nel finale di gara contro la Vibonese mentre l'attaccante prosegue le terapie del caso e proverà a rientrare per l'ultima gara in casa della Virtus Francavilla. Intanto si avvina la sfida contro i rossoneri che sarà, Covid permettendo, l'ultima gara infrasettimanale che giocherà il Palermo in questa stagione regolare. Domenica libera per gli uomini guidati da mister Filippi che, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', contro i rossoneri ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 aprile 2021) Ilsi prepara per le ultime quattro gare della stagione.VIDEOfemminile, colpo a Terni e vetta: le parole dell’allenatrice Licciardi nel post-garaI rosanero nel prossimo turno, mercoledì al Barbera contro il, dovranno fare a meno dell'infortunato Lucca e delloto Andrea Accardi. Il difensore, in diffida, è stato ammonito nel finale di gara contro la Vibonese mentre l'attaccante prosegue le terapie del caso e proverà a rientrare per l'ultima gara in casa della Virtus Francavilla. Intanto si avvina la sfida contro i rossoneri che sarà, Covid permettendo, l'ultima gara infrasettimanale che giocherà ilin questa stagione regolare. Domenica libera per gli uomini guidati da mister Filippi che, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', contro i rossoneri ...

