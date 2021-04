Padre Dragowski | «Borussia Dortmund? Pensa solo alla Fiorentina»

(Di lunedì 12 aprile 2021) Dariuszdel portiere della, ha parlato del futuro del figlio: le sue dichiarazioni Dariuszdel portiere della, ha parlato del futuro del figlio. Le sue dichiarazioni ai microfoni di firenzeviola.it. «Non sono stupito dal rendimento che sta avendo. In più posso testimoniare che lui lavora sempre duramente in allenamento e le partite di campionato sonolo specchio di quello che è il suo impegno in settimana. Le voci sul? Penso che con la prova di ieri che tutti voi avete visto sia chiaro che lui ora pensi soltantoe a finire nel migliore dei modi questa difficile stagione. Non ha altri pensieri per la ...

... perché in panca c'è un 'secondo' e in campo l'idolo di sempre. Quello che una volta taggò su ... I portieri ?è uno dei due viola a guardare Pioli con occhi diversi. Meno riconoscenti. ...Il centrocampista nerazzurro calcia un rigore in movimento ma- barba che ricorda un mix tra un eroe vichingo eCristoforo di manzoniana memoria - compie un autentico miracolo. La ...Firenzeviola.it ne ha parlato con il padre di Bart, Dariusz Dragowski, ex mediano roccioso dello Jagellonia (club dove si è formato suo figlio) e del Siarka Tarnobrzeg: “Non mi perdo mai una partita ...A volte basta davvero poco per esaltare i riflessi di Bartlomiej Dragowski. È sufficiente che indossi una casacca nerazzurra o che - meglio ancora - ti chiami Atalanta per trasformare ...