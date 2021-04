Padre di Dragowski | “Borussia Dortmund? Fa piacere ma ora pensa alla salvezza della Fiorentina”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ildi, che cura anche la procura del calciatore, ha parlato a Firenzeviola.it del futuro del portiere polacco. Queste le sue parole: “Non sono stupito dal rendimento che sta avendo. In più posso testimoniare che lui lavora sempre duramente in allenamento e le partite di campionato sono solo lo specchio di quello che è il suo impegno in settimana. Le voci sul? Penso che con la prova di ieri che tutti voi avete visto sia chiaro che lui ora pensi soltantoe a finire nel migliore dei modi questa difficile stagione. Non ha altri pensieri per la testa, in questo momento”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.