Operazione antimafia | anche nel tarantino | misure cautelari per 45 persone Guardia di finanza e carabinieri in varie regioni

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 12 aprile 2021) Dettagli in una conferenza stampa a metà mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Brescia, Napoli, Caserta, Cosenza e Taranto, i militari delladidi Salerno e Taranto e idel Comando Provinciale di Salerno sono impegnati in un’coordinata dalle Direzioni Distrettualidi Potenza e Lecce, con l’esecuzione di due ordinanze applicative dipersonali e reali, emesse dai rispettivi GIP nei confronti di 45, indagate per associazione per delinquere con l’aggravante del metodo mafioso, finalizzata alla commissione di gravi delitti contro il patrimonio, quali frodi in ...