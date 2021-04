Olesya Rostova ha inventato tutto per diventare famosa? Le accuse del produttore russo a Domenica Live (Di lunedì 12 aprile 2021) Olesya Rostova, la ragazza che in molti hanni creduto essere Denise Pipitone, si sarebbe inventata tutto per diventare famosa, secondo le affermazioni fatte dal produttore russo Roman a Domenica Live, . Olesya Rostova si sarebbe inventata tutto solo per diventare famosa: le accuse fatte da un produttore russo nel corso di Domenica Live dell'11 aprile sono pesantissime ma chiare. La ragazza dunque avrebbe sempre saputo di non essere Denise Pipitone perché conosce i suoi genitori. Il caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre del ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 aprile 2021), la ragazza che in molti hanni creduto essere Denise Pipitone, si sarebbe inventataper, secondo le affermazioni fatte dalRoman a, .si sarebbe inventatasolo per: lefatte da unnel corso didell'11 aprile sono pesantissime ma chiare. La ragazza dunque avrebbe sempre saputo di non essere Denise Pipitone perché conosce i suoi genitori. Il caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre del ...

Advertising

rtl1025 : ?? #Olesya Rostova non è #DenisePipitone. Lo conferma a Fanpage Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la madr… - trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - tonygamblerII : RT @ilmessaggeroit: Denise Pipitone, Olesya Rostova «ha mentito, voleva solo diventare famosa». La rivelazione a Domenica Live https://t.co… - borg_gio : -