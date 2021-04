OKkio alla Salute | gli stili di vita dei bambini toscani prima della pandemia

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 12 aprile 2021) Pubblicato il Report 2019 nell’ambito del sistema di sorveglianza nazionale suglididei. I dati raccolti nel 2019,che anche in Italia prendesse campo l’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, evidenziano che solo il 2,4% deiha svolto un livello di attività fisica raccomandato per la sua età, anche per ragioni legate al recarsi a scuola con mezzi motorizzati, giocare poco all’aperto e non fare sufficienti attività sportive strutturate. Per quanto riguarda l’inattività fisica, rispetto alle ultime due sorveglianze degli anni precedenti in cui si era assistito ad un decremento importante, nel 2019 il numero deidefiniti fisicamente non attivi è quasi raddoppiato, ...