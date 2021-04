Oggi parte Fabrica Floridi. Appuntamento alle 17 su questa pagina (Di lunedì 12 aprile 2021) Fabrica Floridi from Puntozero on Vimeo. Dal Teatro Punto Zero Beccaria dell’istituto penale minorile Beccaria di Milano, parte Oggi un progetto organizzato da Nuvolaverde con www.dearete.org (studenti della scuola di giornalismo e master in comunicazione dell’Università di Parma) e gli jedi di Nuvolaverde provenienti da 10 città d’Italia e protagonisti del programma Siamo Jedi, edito con il canale televisivo BFC Forbes. Cos’è Fabrica Floridi Fabrica Floridi è un web show, condotto dal filosofo Luciano Floridi, e una pagina social di www.dearete.org, piattaforma della comunicazione responsabile. Realizzata in collaborazione con il corso di laurea magistrale in giornalismo, con il master in comunicazione digitale ... Leggi su formiche (Di lunedì 12 aprile 2021)from Puntozero on Vimeo. Dal Teatro Punto Zero Beccaria dell’istituto penale minorile Beccaria di Milano,un progetto organizzato da Nuvolaverde con www.dearete.org (studenti della scuola di giornalismo e master in comunicazione dell’Università di Parma) e gli jedi di Nuvolaverde provenienti da 10 città d’Italia e protagonisti del programma Siamo Jedi, edito con il canale televisivo BFC Forbes. Cos’èè un web show, condotto dal filosofo Luciano, e unasocial di www.dearete.org, piattaforma della comunicazione responsabile. Realizzata in collaborazione con il corso di laurea magistrale in giornalismo, con il master in comunicazione digitale ...

