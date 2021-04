Oggi il ritorno a scuola per 8 alunni su 10: in zona arancione tutti in classe fino alla terza media, al 50% alle superiori – La mappa (Di lunedì 12 aprile 2021) Stamattina 6,6 milioni (su un totale di 8,5 milioni) di bambini e ragazzi delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado tornano a scuola. Nella maggior parte delle Regioni (solo quattro restano in zona rossa) gli alunni rientrano in classe fino alla terza media mentre alla secondaria di secondo grado l’attività didattica in presenza è garantita ad almeno il 50 per cento e fino ad un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca. In sostanza otto allievi su dieci ricominciano le lezione in presenza. A casa, a fare lezione con la didattica a distanza, secondo l’analisi della rivista specializzata “Tuttoscuola” restano quasi due milioni di ragazzi. A fare un passo avanti retrocedendo da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Stamattina 6,6 milioni (su un totale di 8,5 milioni) di bambini e ragazzi delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado tornano a. Nella maggior parte delle Regioni (solo quattro restano inrossa) glirientrano inmentresecondaria di secondo grado l’attività didattica in presenza è garantita ad almeno il 50 per cento ead un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca. In sostanza otto allievi su dieci ricominciano le lezione in presenza. A casa, a fare lezione con la didattica a distanza, secondo l’analisi della rivista specializzata “Tutto” restano quasi due milioni di ragazzi. A fare un passo avanti retrocedendo da ...

