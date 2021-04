Offerte Vodafone mobile | Special 100 GB a 9 99 euro

Leggi su promotelefoniche

(Di lunedì 12 aprile 2021) Signore e signori è tempo di nuove promozioni, infatti oggi ci dedichiamo alle, in particolare alla100 Giga. Se state pensando di attivare una nuova sim è il momento di farlo con. Tutti gli utenti che vogliono effettuare attivazione di una nuova SIM conpotranno avere dei vantaggi della nuova promo100 Giga. I clienti che scelgono questa promozione avranno a disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati e 100 Giga per la connessione internet con rete 4G. Il costo mensile da sostenere è di 9,99al mese. Oltre al costo mensile per il rinnovo, gli utenti diche attiveranno la100 Giga dovranno sommare anche una quota una ...