Advertising

TV7Benevento : Ocse: a febbraio disoccupazione scende al 6,7%, quella giovanile al 13,7%... - ageitalia : A febbraio 20 economie al mondo, su 38 (fra avanzate ed emergenti) vantava un Composite Leading Indicator (CLI) sup… - ENRICO27218318 : RT @EsteriLega: OCSE: INFLAZIONE ITALIA CRESCIUTA ALLO 0,6% A FEBBRAIO - EsteriLega : OCSE: INFLAZIONE ITALIA CRESCIUTA ALLO 0,6% A FEBBRAIO -

Ultime Notizie dalla rete : Ocse febbraio

Borsa Italiana

La disoccupazione nell'areae' diminuita al 6,7% dal 6,8% di gennaio, restando di 1,4 punti percentuali al di sopra dei livelli del2020, prima cioe' che la pandemia del Covid - 19 colpisse il mercato ...Parigi, 12 apr 12:06 - A2021 il tasso di disoccupazione dell'area dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico () è sceso al 6,7...Parigi, 12 apr. (Adnkronos) – Il tasso di disoccupazione nell’area dell’Ocse è scesa dal 6,8% di gennaio al 6,7% a febbraio. Lo rende noto l’organizzazione internazionale con sede a Parigi precisando ...Parigi, 12 apr 12:06 - (Agenzia Nova) - A febbraio 2021 il tasso di disoccupazione dell'area dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) è sceso al 6,7 per cento, dopo aver ...