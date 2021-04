O si fa ripartire il Sud, o la crisi del Covid-19 non finirà mai (Di lunedì 12 aprile 2021) I dati sono chiari: il Recovery Fund deve aiutare soprattutto il Mezzogiorno. E ne è convinta anche l’Europa Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 12 aprile 2021) I dati sono chiari: il Recovery Fund deve aiutare soprattutto il Mezzogiorno. E ne è convinta anche l’Europa

Advertising

espressonline : O si fa ripartire il Sud, o la crisi del Covid-19 non finirà mai - PatrizSarda : RT @PSchioppa: Tante chiacchiere ma il conto dei ristori e sostegni conferma che il 70% è andato al nord #svegliasud O si fa ripartire il S… - Marilenapas : RT @espressonline: O si fa ripartire il Sud, o la crisi del Covid-19 non finirà mai - Paolo1926_ : RT @PSchioppa: Tante chiacchiere ma il conto dei ristori e sostegni conferma che il 70% è andato al nord #svegliasud O si fa ripartire il S… - CarterNicK50 : @antonellocapor2 @VincenzoDeLuca Lo capisci si o no che ci hanno fottuto anche sui vaccini E poi noialtri meridiona… -

Ultime Notizie dalla rete : ripartire Sud Ascoli, Saric: Felice per il mio primo gol bianconero Il primo tempo è stato di contenimento, cercavamo di ripartire in contropiede, siamo andati vicini ... Se avessi fatto gol sotto la Curva Sud piena sarebbe venuta giù, speriamo che presto la gente torni ...

Lega Terni, addio al commissario Saltamartini, Nico Nunzi è il referente provinciale ... 'La Lega cresce da nord a sud - ha sottolineato Salvini - a Terni, in Umbria e in tutta Italia ...salvaguardia del lavoro e lo sviluppo di nuovi progetti che ci consentano di essere pronti a ripartire ...

O si fa ripartire il Sud, o la crisi del Covid-19 non finirà mai L'Espresso O si fa ripartire il Sud, o la crisi del Covid-19 non finirà mai Sostiene Mario Draghi: nel Sud il reddito è il 55 per cento del Centro Nord, negli anni Settanta era il 65; qui, nel decennio 2008-18, gli investimenti pubblici si sono dimezzati; e da qui ...

Turismo e cultura, al Sud si riparte con nuovi incentivi Arriverà a breve un mix tra contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero fino al 90% per le imprese turistico-culturali che operano nel Mezzogiorno. Cultura Crea, l’incentivo rivolto alle i ...

Il primo tempo è stato di contenimento, cercavamo diin contropiede, siamo andati vicini ... Se avessi fatto gol sotto la Curvapiena sarebbe venuta giù, speriamo che presto la gente torni ...... 'La Lega cresce da nord a- ha sottolineato Salvini - a Terni, in Umbria e in tutta Italia ...salvaguardia del lavoro e lo sviluppo di nuovi progetti che ci consentano di essere pronti a...Sostiene Mario Draghi: nel Sud il reddito è il 55 per cento del Centro Nord, negli anni Settanta era il 65; qui, nel decennio 2008-18, gli investimenti pubblici si sono dimezzati; e da qui ...Arriverà a breve un mix tra contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero fino al 90% per le imprese turistico-culturali che operano nel Mezzogiorno. Cultura Crea, l’incentivo rivolto alle i ...