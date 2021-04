Nuovo casco italiano per l’insufficienza respiratoria (Di lunedì 12 aprile 2021) L’uso di un casco italiano riduce la necessità d’intubazione per insufficienza respiratoria secondo uno studio della SIAARTI Un trial multicentrico italiano finanziato totalmente dalla Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) è stato pubblicato in questi giorni sul prestigioso Journal of the American Medical Association-JAMA: si tratta dello studio HENIVOT, un trial coordinato dal Policlinico Universitario Agostino Gemelli… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 12 aprile 2021) L’uso di unriduce la necessità d’intubazione per insufficienzasecondo uno studio della SIAARTI Un trial multicentricofinanziato totalmente dalla Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) è stato pubblicato in questi giorni sul prestigioso Journal of the American Medical Association-JAMA: si tratta dello studio HENIVOT, un trial coordinato dal Policlinico Universitario Agostino Gemelli… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

PecereDaniele : Finalmente che mio papà ha preso il mio casco nuovo della s-works prevail ll vent.????????????? - beqiri_livia : @wevmadeit @llittleethings Non ci casco più quando me lo dirai di nuovo :) - specialized_it : ?? Nuovo casco Specialized S-Works Prevail II Vent: più areazione, stessa sicurezza ?? 'La novità più significativa… - lesalondebleu2 : @FrankyMorbido12 Marc is back! Spero che le impostazioni della tua moto funzionino bene. Si prega di guidare in mod… - megamodo : Sena Technologies, Inc., azienda leader mondiale nelle soluzioni di comunicazione Bluetooth applicate agli sport mo… -