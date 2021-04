Non solo PlayStation 5, Sony punta anche ai giochi su mobileHDblog.it (Di lunedì 12 aprile 2021) Sony sembra intenzionata a portare i suoi fanchise videoludici di successo anche su tablet e smartphone, come testimoniato da un annuncio di lavoro pubblicato dall’azienda. Il colosso giapponese ha infatti aperto le candidature per il ruolo di Head of Mobile all’interno dei PlayStation Studios. La nuova figura professionale, sulla base di quanto indicato nell’annuncio, dovrà guidare lo sviluppo e la strategia del gaming su mobile per i PlayStation Studios, gettando le basi per future opportunità di crescita. L’obiettivo è dunque quello di creare un team che sviluppi le versioni mobile dei franchise più popolari di PlayStation. Dirigerai tutti gli aspetti dell’espansione del nostro sviluppo di giochi da console e PC a servizi mobili e live, con l’obiettivo di adattare con successo ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021)sembra intenzionata a portare i suoi fanchise videoludici di successosu tablet e smartphone, come testimoniato da un annuncio di lavoro pubblicato dall’azienda. Il colosso giapponese ha infatti aperto le candidature per il ruolo di Head of Mobile all’interno deiStudios. La nuova figura professionale, sulla base di quanto indicato nell’annuncio, dovrà guidare lo sviluppo e la strategia del gaming su mobile per iStudios, gettando le basi per future opportunità di crescita. L’obiettivo è dunque quello di creare un team che sviluppi le versioni mobile dei franchise più popolari di. Dirigerai tutti gli aspetti dell’espansione del nostro sviluppo dida console e PC a servizi mobili e live, con l’obiettivo di adattare con successo ...

Advertising

enricoruggeri : 1) paura di perdere consensi 2)ogni perplessità sulle misure adottate è stata considerata “di destra” (e non si cap… - RobertoBurioni : I virus non sono solo causa di morte: ingegnerizzati a dovere possono essere usati per attaccare le cellule di un t… - poliziadistato : A Ferrara 85enne, solo, percorre 2km con deambulatore per non perdere suo turno per vaccino anti #Covid19. Poliziot… - defencelevss : @unf0ckw1t4ble ahahahha si amo da tipo 2 anni solo che 1 non sono brava 2 boh non finisco mai nulla - CristinaGrandi6 : RT @EttoreBaita: In ogni tipo di rapporto se tieni ad una persona quando sbaglia gli fai capire il perché, il come e il dove senza tanti gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Castelnuovo Berardenga, una perla del Chianti ... il suo territorio abbraccia a ovest la città di Siena ed è reso ancora più affascinante da un paesaggio collinare e rurale costellato non solo da vigne e olivi ma anche da numerose chiese e ville ...

Francesca Micheli: 'Bisogna veicolare le energie verso la valorizzazione di sè' Fu un inserimento complicato, legato non solo al fatto che non conoscevo la lingua e che la comunicazione in classe avveniva esclusivamente in tedesco, ma anche perché si trattava di iniziare un ...

Non solo Lol, aprile in tv tra comicità e show ANSA Nuova Europa L’Italia passa in arancione: solo quattro regioni ancora in rosso L’Italia si ‘schiarisce’ e passa in arancione. Restano solo quattro (Valle D’Aosta, Campania, Puglia e Sardegna) le regioni che questa settimana saranno ancora in zona rossa, quella con il più alto li ...

Riorganizzare la sanità non è solo politica è anche e soprattutto una “scienza” c’è un tema di fondo che sembra non riuscire ad entrare nel dibattito sul futuro di una sanità in Italia che dovrebbe consentire una risposta adeguata ad eventuali future recrudescenze pandemiche. All ...

... il suo territorio abbraccia a ovest la città di Siena ed è reso ancora più affascinante da un paesaggio collinare e rurale costellatoda vigne e olivi ma anche da numerose chiese e ville ...Fu un inserimento complicato, legatoal fatto checonoscevo la lingua e che la comunicazione in classe avveniva esclusivamente in tedesco, ma anche perché si trattava di iniziare un ...L’Italia si ‘schiarisce’ e passa in arancione. Restano solo quattro (Valle D’Aosta, Campania, Puglia e Sardegna) le regioni che questa settimana saranno ancora in zona rossa, quella con il più alto li ...c’è un tema di fondo che sembra non riuscire ad entrare nel dibattito sul futuro di una sanità in Italia che dovrebbe consentire una risposta adeguata ad eventuali future recrudescenze pandemiche. All ...