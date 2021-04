Non risponde alle chiamate dei familiari, donna di 92 anni trovata nel letto: portata all'ospedale, non è grave (Di lunedì 12 aprile 2021) ANCONA - Non rispondeva alle ripetute chiamate dei familiari, momenti di grande apprensione poi l'intervento in via Piave dove una donna di 92 anni è stata trovata nel suo letto impossibilitata a ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 12 aprile 2021) ANCONA - Nonvaripetutedei, momenti di grande apprensione poi l'intervento in via Piave dove unadi 92è statanel suoimpossibilitata a ...

Ultime Notizie dalla rete : Non risponde La Spagna inquieta ... Miquel Iceta mi risponde che lui si sente profondamente un 'conservatore' perché ritiene che la Spagna non possa correre il rischio di un vuoto istituzionale che genererebbe inevitabilmente il caos. ...

Non risponde alle chiamate dei familiari, donna di 92 anni trovata nel letto: portata all'ospedale, non è grave ANCONA - Non rispondeva alle ripetute chiamate dei familiari, momenti di grande apprensione poi l'intervento in via Piave dove una donna di 92 anni è stata trovata nel suo letto impossibilitata a rispondere a ...

Ucraina: Putin non risponde a chiamata Zelensky Il Sannio Quotidiano Montenegro: Ue non ripagherà debiti con Cina per autostrada (ANSA) - BRUXELLES, 12 APR - "L'Europa non ripagherà i prestiti" che il Montenegro e altri Stati partner nei Balcani "hanno contratto con terze parti". Così il portavoce di Josep Borrell, Peter Stano, ...

Quel no di Svevo all’editor è una rarità sepolta negli archivi letterari digitali Dopo il ritrovamento della lettera con cui lo scrittore triestino risponde ad Attilio Frescura balza all’attenzione l’importanza di molti “giacimenti” online, consultabili da tutti ...

