"No, sono abbastanza ricco". Paolo Bonolis sfacciato, ridicolizza il personal trainer: la battutaccia (Di lunedì 12 aprile 2021) Arriva Elisabetta Gregoraci. Ed il pubblico di Avanti un altro, tornato su Canale 5 in prima serata, applaude. Parte la "ola" in studio per la bellissima ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ma Paolo Bonolis chiede a tutti di mantenere la calma. "Eh basta", urla ad Avanti un altro pure di sera. Elisabetta arriva in postazione quiz. Arriva un personal trainer fisicato che lascia tutti senza fiato: si occupa di Crossfit ed ha i muscoli praticamente ben in vista. Anche Cristiano Malgioglio non riesce a trattenersi (e lo ammette pure in diretta). A questo punto Elisabetta stuzzica il padrone di casa. “Tu, Paolo, questi esercizi li fai a casa?”, domanda a Bonolis. Che improvvisa: “Io no, sono sufficientemente ricco per farlo fare a lui. Vanno in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Arriva Elisabetta Gregoraci. Ed il pubblico di Avanti un altro, tornato su Canale 5 in prima serata, applaude. Parte la "ola" in studio per la bellissima ex concorrente del Grande Fratello Vip. Machiede a tutti di mantenere la calma. "Eh basta", urla ad Avanti un altro pure di sera. Elisabetta arriva in postazione quiz. Arriva unfisicato che lascia tutti senza fiato: si occupa di Crossfit ed ha i muscoli praticamente ben in vista. Anche Cristiano Malgioglio non riesce a trattenersi (e lo ammette pure in diretta). A questo punto Elisabetta stuzzica il padrone di casa. “Tu,, questi esercizi li fai a casa?”, domanda a. Che improvvisa: “Io no,sufficientementeper farlo fare a lui. Vanno in ...

