Nell’Umbria della Lega a 82 anni puoi rimanere in coda tre mesi prima di vaccinarti (Di lunedì 12 aprile 2021) Umbria, regione amministrata dalla Lega di Salvini da Donatella Tesei. Lui 82 anni, lei 79 e malata di Alzheimer. Lui si è prenotato in tempi ‘regolamentari’, il 27 febbraio, in farmacia, come previsto per la sua classe di età, il 1939, dalla Regione Umbria. L’appuntamento però è stato fissato il 13 maggio. Per la moglie 79 enne, affetta da Alzheimer, la possibilità di prenotarsi è arrivata solo appena dopo Pasqua: la data più vicina, fine maggio, è però a Orvieto, a circa 50 km di distanza da Città della Pieve, dove risiede. A denunciare il caso la figlia dei due anziani che al numero verde regionale dedicato alle informazioni si è sentita rispondere “purtroppo sono questi i tempi. Ci sono appuntamenti fissati anche a giugno per le persone dell’età di suo padre”. E al danno si aggiunge la beffa perché una possibilità di ridurre i ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Umbria, regione amministrata dalladi Salvini da Donatella Tesei. Lui 82, lei 79 e malata di Alzheimer. Lui si è prenotato in tempi ‘regolamentari’, il 27 febbraio, in farmacia, come previsto per la sua classe di età, il 1939, dalla Regione Umbria. L’appuntamento però è stato fissato il 13 maggio. Per la moglie 79 enne, affetta da Alzheimer, la possibilità di prenotarsi è arrivata solo appena dopo Pasqua: la data più vicina, fine maggio, è però a Orvieto, a circa 50 km di distanza da CittàPieve, dove risiede. A denunciare il caso la figlia dei due anziani che al numero verde regionale dedicato alle informazioni si è sentita rispondere “purtroppo sono questi i tempi. Ci sono appuntamenti fissati anche a giugno per le persone dell’età di suo padre”. E al danno si aggiunge la beffa perché una possibilità di ridurre i ...

