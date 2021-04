Nel Torinese pensionato uccide moglie, figlio disabile e proprietari di casa: poi tenta il suicidio (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel Torinese pensionato uccide moglie, figlio disabile e proprietari di casa. Strage la notte scorsa nel Torinese dove un pensionato di 83 anni ha ucciso a colpi d’arma da fuoco la moglie, il figlio disabile e l’anziana coppia, proprietaria di casa dell’appartamento di Rivarolo Canavese. All’arrivo dei carabinieri l’uomo ha poi tentato il suicidio sparandosi al volto: si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Ha ucciso la moglie, il figlio e poi l’anziana coppia di proprietari di casa, poi ha impugnato l’arma e l’ha rivolta ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 12 aprile 2021) Neldi. Strage la notte scorsa neldove undi 83 anni ha ucciso a colpi d’arma da fuoco la, ile l’anziana coppia,a didell’appartamento di Rivarolo Canavese. All’arrivo dei carabinieri l’uomo ha poito ilsparandosi al volto: si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Ha ucciso la, ile poi l’anziana coppia didi, poi ha impugnato l’arma e l’ha rivolta ...

Advertising

repubblica : Covid, trenta multe in un giorno al bar disobbediente nel Torinese: ma la titolare non si arrende - c_appendino : ?? Il torinese Lorenzo #Sonego è campione dell'ATP 250 di Cagliari! Una dimostrazione di carattere pazzesca in una… - Agenzia_Ansa : Strage nel Torinese, un uomo ha ucciso la moglie, il figlio disabile e una coppia di anziani proprietari della loro… - Kapparar1 : RT @repubblica: Covid, trenta multe in un giorno al bar disobbediente nel Torinese: ma la titolare non si arrende - Mau_Zaccaria : RT @repubblica: Covid, trenta multe in un giorno al bar disobbediente nel Torinese: ma la titolare non si arrende -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Torinese Made in Italy il primo 'smartphone' per comunicare dalla Luna ... infatti, proprio nel giorno in cui ricorre il 60esimo anniversario del primo volo nello Spazio del cosmonauta russo Juri Gagarin, l'azienda aerospaziale torinese Argotec ha fatto sapere di star ...

François Halard, fotografo "Mia madre lavorava nel settore dell'arredamento e amava moltissimo il design italiano. Credo che ... Ne ha fotografato l'appartamento torinese. In un'intervista Halard ha detto: "Mi piaceva che fosse ...

Nido di calabroni da record su un campanile nel Torinese La Repubblica CUS Torino Hockey, vince la femminile, ancora ko i ragazzi. Bene le giovanili Dopo la matematica qualificazione alle finali scudetto Under 21 femminile, la compagine torinese mette una seria ipoteca anche su quella della maschile nella stessa categoria. Il doppio successo sul ...

Rally Team 971, al via anche gli astigiani Jacopo Araldo e Luca Cantamessa Osservando il podio delle due ultime edizioni con Gagliasso, Araldo e Giorgioni padroni dei tre gradini assoluti sia nel 2018 che nel 2019, non mancherebbero certo gli argomenti per scatenare gli spec ...

... infatti, propriogiorno in cui ricorre il 60esimo anniversario del primo volo nello Spazio del cosmonauta russo Juri Gagarin, l'azienda aerospazialeArgotec ha fatto sapere di star ..."Mia madre lavoravasettore dell'arredamento e amava moltissimo il design italiano. Credo che ... Ne ha fotografato l'appartamento. In un'intervista Halard ha detto: "Mi piaceva che fosse ...Dopo la matematica qualificazione alle finali scudetto Under 21 femminile, la compagine torinese mette una seria ipoteca anche su quella della maschile nella stessa categoria. Il doppio successo sul ...Osservando il podio delle due ultime edizioni con Gagliasso, Araldo e Giorgioni padroni dei tre gradini assoluti sia nel 2018 che nel 2019, non mancherebbero certo gli argomenti per scatenare gli spec ...