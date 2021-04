Ne ‘Il genocidio’ Marcello Flores ripercorre gli avvenimenti che hanno insanguinato la Storia (Di lunedì 12 aprile 2021) Marcello Flores ha pubblicato un nuovo libro (Il genocidio) su un tema di cui è, fra gli storici italiani, uno dei massimi esperti. Come docente di Storia a Siena, ha organizzato convegni internazionali sul tema; è stato fra i curatori della Storia della Shoah promossa dalla UTET ed ha scritto la prima Storia del genocidio armeno in lingua italiana. Due sono le componenti del libro: la messa a fuoco del significato specifico del termine “genocidio” (dal greco ghénos, “razza”, “stirpe” e dal latino caedo, “uccidere”); la narrazione di alcuni degli innumerevoli genocidi che hanno insanguinato la Storia dell’umanità, e in particolare quella del ventesimo secolo. Flores inizia raccontando la battaglia del giovane giurista polacco Raphael ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021)ha pubblicato un nuovo libro (Il genocidio) su un tema di cui è, fra gli storici italiani, uno dei massimi esperti. Come docente dia Siena, ha organizzato convegni internazionali sul tema; è stato fra i curatori delladella Shoah promossa dalla UTET ed ha scritto la primadel genocidio armeno in lingua italiana. Due sono le componenti del libro: la messa a fuoco del significato specifico del termine “genocidio” (dal greco ghénos, “razza”, “stirpe” e dal latino caedo, “uccidere”); la narrazione di alcuni degli innumerevoli genocidi cheladell’umanità, e in particolare quella del ventesimo secolo.inizia raccontando la battaglia del giovane giurista polacco Raphael ...

