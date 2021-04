Napoli, sì ai cori al Maradona durante le partite: l’annuncio ufficiale (Di lunedì 12 aprile 2021) Acqua Lete e il Napoli inaugurano un nuovo capitolo della loro storica partnership: il comunicato ufficiale del club azzurro Lo sponsor più importante degli azzurri non smette di stupire e sostenere squadra e tifosi. Dal 2020, a causa della pandemia, gli stadi di tutta Italia hanno chiuso al pubblico, lasciando i calciatori nel silenzio, senza la spinta della voce dei tifosi. Per i calciatori e i tifosi del Napoli non sarà più così. Acqua Lete rompe questo silenzio e insieme alla SSC Napoli riporta la voce e il calore della tifoseria allo Stadio Diego Armando Maradona in modo originale e assolutamente innovativo attraverso la challenge #CoroaCoreLete. Lete ha registrato un originale coro da stadio che racconta, nonostante le distanze, l’amore dei tifosi per la loro squadra del cuore e saranno ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Acqua Lete e ilinaugurano un nuovo capitolo della loro storica partnership: il comunicatodel club azzurro Lo sponsor più importante degli azzurri non smette di stupire e sostenere squadra e tifosi. Dal 2020, a causa della pandemia, gli stadi di tutta Italia hanno chiuso al pubblico, lasciando i calciatori nel silenzio, senza la spinta della voce dei tifosi. Per i calciatori e i tifosi delnon sarà più così. Acqua Lete rompe questo silenzio e insieme alla SSCriporta la voce e il calore della tifoseria allo Stadio Diego Armandoin modo originale e assolutamente innovativo attraverso la challenge #CoroaCoreLete. Lete ha registrato un originale coro da stadio che racconta, nonostante le distanze, l’amore dei tifosi per la loro squadra del cuore e saranno ...

Advertising

fisco24_info : Napoli e Acqua Lete lanciano un contest TikTok per riportare i cori allo stadio: Al via la challenge #CoroaCoreLete… - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, la Lete riporta le voci dei tifosi al #Maradona. I dettagli: - Clotild75026688 : @CucchiRiccardo Da piccola ascoltavo le partite alla radio con mio padre, ed ero tifosa del Cagliari perché c'era G… - Legal_Weapon : Ho abbastanza anni sul groppone da ricordare l'epidemia di colera a Napoli nel 1973. Non fecero tutte queste manfri… - 1926Azzurro : @DrugoSniper85 Risposta senza senso.Offendi i tifosi del Napoli e Juve.Facendoli passare per quello che non sono.ha… -