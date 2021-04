Napoli, le botteghe del presepe di San Gregorio Armeno chiudono per protesta: “Viviamo di turismo, non riusciamo più a pagare le utenze” (Di lunedì 12 aprile 2021) “A San Gregorio Armeno stiamo vivendo una tragedia, tra un po’ non riusciremo nemmeno più a pagare le utenze”. A dirlo è Gabriele Casillo, presidente dell’Associazione botteghe di San Gregorio Armeno. “Viviamo di turismo e per noi le riaperture spot senza turisti sono inutili. Stiamo chiedendo la sopravvivenza almeno fino ad ottobre, qui c’è un forte rischio di speculazione”. “Stanno arrivando delle proposte – ha raccontato Serena D’Alessandro, portavoce dell’associazione – chi in questo momento ha un forte potere d’acquisto guarda a San Gregorio Armeno perché sa bene che quando tutto sarà finito tornerà a essere una strada florida”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) “A Sanstiamo vivendo una tragedia, tra un po’ non riusciremo nemmeno più ale”. A dirlo è Gabriele Casillo, presidente dell’Associazionedi San. “die per noi le riaperture spot senza turisti sono inutili. Stiamo chiedendo la sopravvivenza almeno fino ad ottobre, qui c’è un forte rischio di speculazione”. “Stanno arrivando delle proposte – ha raccontato Serena D’Alessandro, portavoce dell’associazione – chi in questo momento ha un forte potere d’acquisto guarda a Sanperché sa bene che quando tutto sarà finito tornerà a essere una strada florida”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Napoli, le botteghe del presepe di San Gregorio Armeno chiudono per protesta: “Viviamo di turismo, non riusciamo pi… - miagmarsuren : RT @milapersiste: A Napoli da corso Umberto ai Decumani, da piazza Mercato a Santa Chiara e via Duomo centinaia di attività chiuse: dal cal… - charliecarla : RT @milapersiste: A Napoli da corso Umberto ai Decumani, da piazza Mercato a Santa Chiara e via Duomo centinaia di attività chiuse: dal cal… - milapersiste : A Napoli da corso Umberto ai Decumani, da piazza Mercato a Santa Chiara e via Duomo centinaia di attività chiuse: d… - anteprima24 : ** Covid, sos #Pastorai #Napoli: 'Vogliono comprare nostre botteghe' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli botteghe Covid: Sos pastorai Napoli,vogliono comprare nostre botteghe Un cartello "cedesi San Gregorio Armeno", i pastorai nel vicolo davanti alle botteghe chiuse che lanciano l'allarme a Napoli. "Sono venuti dalle agenzie immobiliari a chiedere se vogliamo vendere le botteghe, vogliono approfittare delle nostre difficoltà per trasformare la ...

Napoli, a San Gregorio Armeno chiuse le botteghe del presepe per protesta: 'Cedesi attività' Si fa presente che questi aiuti, per la sopravvivenza minima delle storiche botteghe fino a ottobre ... italiano ed estero, attirerà tantissimi turisti nella Città di Napoli e di conseguenza nella ...

Covid: Sos pastorai Napoli,vogliono comprare nostre botteghe Agenzia ANSA Cedesi San Gregorio: le mani del Nord sulle botteghe dei pastori Non fa eccezione la strada più famosa di Napoli, chiusa da oltre un anno, eccezion fatta per i due mesi dell'estate 2020. "Per San Gregorio non fa differenza tra zona rossa o zona gialla - spiega ...

Protesta a San Gregorio Armeno, le botteghe del presepe chiudono “per cedesi attività” I bottegai di San Gregorio Armeno hanno dato il via ad una protesta contro il mancato sostegno e ascolto da parte delle istituzioni.

Un cartello "cedesi San Gregorio Armeno", i pastorai nel vicolo davanti allechiuse che lanciano l'allarme a. "Sono venuti dalle agenzie immobiliari a chiedere se vogliamo vendere le, vogliono approfittare delle nostre difficoltà per trasformare la ...Si fa presente che questi aiuti, per la sopravvivenza minima delle storichefino a ottobre ... italiano ed estero, attirerà tantissimi turisti nella Città die di conseguenza nella ...Non fa eccezione la strada più famosa di Napoli, chiusa da oltre un anno, eccezion fatta per i due mesi dell'estate 2020. "Per San Gregorio non fa differenza tra zona rossa o zona gialla - spiega ...I bottegai di San Gregorio Armeno hanno dato il via ad una protesta contro il mancato sostegno e ascolto da parte delle istituzioni.