MotoGP | Dovizioso in pista per test a Jerez | primi giri con Aprilia

(Di lunedì 12 aprile 2021) Andreatorna ine lo fa in sella all’RS-GP 2021. Il forlivese ha girato oggi per la prima volta con la Casa di Noale in occasione deiprivati che si stanno svolgendo a. Il tre volte vicecampione del mondo dinon si è concentrato più di tanto sul giro secco, ma ha preso confidenza con la moto ufficiale di Aleix Espargaro e Lorenzo Savadori, che ben si e’ comportata neidue Gran Premi stagionali in Qatar. ‘Dovi’ non era da solo, ma in buona compagnia, con i collaudatori Honda (Stefan Bradl) e KTM (Dani Pedrosa), tra gli altri. “Divertiti Andrea, e’ un piacere averti con noi”, ha scritto l’su Instagram accompagnando uno deiscatti dinel ...

