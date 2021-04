Morgan e Asia Argento, il ritorno di fiamma in diretta su ClubHouse: “Dobbiamo rimetterci insieme” (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo essersi amati e dopo essersi fatti la guerra, ora Morgan – all’anagrafe Marco Castoldi – e Asia Argento sono più vicini di quanto non lo siano mai stati in precedenza. A rivelarlo, sebbene i toni fossero particolarmente fraintendibili a quanto pare, sarebbero stati i due diretti interessati all’interno di una stanza su ClubHouse. Morgan e Asia Argento: amore, odio e… amore? La stanza si è fatta immediatamente intima quando al centro della scena sono arrivati Morgan e la celebre ex compagna, con la quale condivide una figlia, Asia Argento. Come molti ricorderanno, i due si sono sicuramente tanto amati in passato ma anche tanto “odiati”, sorvolando sul termine ma lasciando intendere tutto quel trascorso che ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo essersi amati e dopo essersi fatti la guerra, ora– all’anagrafe Marco Castoldi – esono più vicini di quanto non lo siano mai stati in precedenza. A rivelarlo, sebbene i toni fossero particolarmente fraintendibili a quanto pare, sarebbero stati i due diretti interessati all’interno di una stanza su: amore, odio e… amore? La stanza si è fatta immediatamente intima quando al centro della scena sono arrivatie la celebre ex compagna, con la quale condivide una figlia,. Come molti ricorderanno, i due si sono sicuramente tanto amati in passato ma anche tanto “odiati”, sorvolando sul termine ma lasciando intendere tutto quel trascorso che ...

