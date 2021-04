Moda | Sergio Tamborini nuovo presidente designato Smi

(Di lunedì 12 aprile 2021) Milano, 12 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio generale di SistemaItalia, riunitosi giovedì 8 aprile, ha votato all’unanimità la candidatura unica alla Presidenza di Smi per il quadriennio 2021-2025, presentata dal comitato di designazione, di. Lo comunica in una nota Smi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

E' Sergio #Tamborini il presidente designato di Sistema Moda Italia per il quadriennio 2021/25

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - Il Consiglio generale di Sistema moda Italia, riunitosi giovedì 8 aprile, ha votato all'unanimità la candidatura unica alla Presidenza di Smi per il quadriennio 2021-2025 ...