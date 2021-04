Mobilità, ultimo giorno per presentare la domanda (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – ultimo giorno utile per il personale docente per poter presentare la domanda di Mobilità. “Una procedura che, al di là delle parole della politica, non ha visto rimuovere il vincolo quinquennale per i neoassunti, che quest’anno risulta ancor più assurdo, dopo un anno di pandemia, a causa del divieto di spostamento fra Regioni”, ricorda Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief. “Per chi è stato assunto lontano da casa, nonostante vi fossero posti vacanti e disponibili in supplenze, si è trattato addirittura di una beffa restare lontano dalla famiglia“, sottolinea il sindacalista. “L’Anief – annuncia – ha quindi messo a disposizione un modellino per potere fare domanda di assegnazione temporanea nel prossimo anno, al di là delle assegnazioni provvisorie, al di là ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) –utile per il personale docente per poterladi. “Una procedura che, al di là delle parole della politica, non ha visto rimuovere il vincolo quinquennale per i neoassunti, che quest’anno risulta ancor più assurdo, dopo un anno di pandemia, a causa del divieto di spostamento fra Regioni”, ricorda Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief. “Per chi è stato assunto lontano da casa, nonostante vi fossero posti vacanti e disponibili in supplenze, si è trattato addirittura di una beffa restare lontano dalla famiglia“, sottolinea il sindacalista. “L’Anief – annuncia – ha quindi messo a disposizione un modellino per potere faredi assegnazione temporanea nel prossimo anno, al di là delle assegnazioni provvisorie, al di là ...

