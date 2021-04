Minneapolis, afroamericano ucciso. “Agente ha confuso pistola con taser” (Di lunedì 12 aprile 2021) L’Agente di polizia che ha ucciso un giovane afroamericano a Minneapolis, Daunte Wright di 20 anni, si è confuso tra la pistola ed il taser. La spiegazione della nuova uccisione di un afroamericano, nella stessa città di George Floyd, proprio mentre si sta svolgendo il processo per il suo omicidio, emerge dal video registrato dalla telecamera sulla divisa dell’Agente. Nel filmato, si vede mentre si avvicina all’auto del giovane, chiedendogli di scendere. E mentre gli agenti lo stanno ammanettando, Wright si volge verso l’interno dell’auto: a questo punto l’Agente grida “taser”, cioè la pistola elettrica che immobilizza, ma poi si sente uno sparo. E lo stesso Agente ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 aprile 2021) L’di polizia che haun giovane, Daunte Wright di 20 anni, si ètra laed il. La spiegazione della nuova uccisione di un, nella stessa città di George Floyd, proprio mentre si sta svolgendo il processo per il suo omicidio, emerge dal video registrato dalla telecamera sulla divisa dell’. Nel filmato, si vede mentre si avvicina all’auto del giovane, chiedendogli di scendere. E mentre gli agenti lo stanno ammanettando, Wright si volge verso l’interno dell’auto: a questo punto l’grida “”, cioè laelettrica che immobilizza, ma poi si sente uno sparo. E lo stesso...

