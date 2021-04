Militante del PC sanzionato per volantinaggio abusivo (Di lunedì 12 aprile 2021) Sabato scorso, nell’ambito della giornata di mobilitazione nazionale a favore della sanità pubblica, un Militante del PC è stato sanzionato a Bergamo per volantinaggio abusivo. Per quale motivo è stato sanzionato il Militante del PC? Marco Elzi, Militante del PC è stato sanzionato con l’ammontare di 413,16 euro per non aver rispetatto le norme vigenti Leggi su periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) Sabato scorso, nell’ambito della giornata di mobilitazione nazionale a favore della sanità pubblica, undel PC è statoa Bergamo per. Per quale motivo è statoildel PC? Marco Elzi,del PC è statocon l’ammontare di 413,16 euro per non aver rispetatto le norme vigenti

