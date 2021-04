Milinkovic-Savic, il sergente che piace alla Juventus ma anche a Real, Psg e Manchester United… (Di lunedì 12 aprile 2021) Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista classe 1995 della Lazio e della nazionale serba, torna di moda in ottica calciomercato. Il giocatore biancoceleste, autore del gol vittoria nell'ultima sfida contro il Verona in campionato, è tornato ai suoi standard di rendimento e di reti tanto da riaccendere in maniera molto forte l'interesse di tante big.In passato accostato anche a Juventus e Inter, il sergente piace molto anche all'estero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista della Lazio avrebbe richiamato di nuovo i pensieri di Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester United. Nonostante il contratto fino al 2024, il futuro del giocatore passa dalla classifica finale del club della ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 aprile 2021) Sergej, centrocampista classe 1995 della Lazio e della nazionale serba, torna di moda in ottica calciomercato. Il giocatore biancoceleste, autore del gol vittoria nell'ultima sfida contro il Verona in campionato, è tornato ai suoi standard di rendimento e di reti tanto da riaccendere in maniera molto forte l'interesse di tante big.In passato accostatoe Inter, ilmoltoall'estero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista della Lazio avrebbe richiamato di nuovo i pensieri diMadrid, Paris Saint Germain e Mster United. Nonostante il contratto fino al 2024, il futuro del giocatore passa dclassifica finale del club della ...

