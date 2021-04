Milano, papà abusa della figlia di 4 anni, la moglie lo scopre e lo fa arrestare (Di lunedì 12 aprile 2021) abusa della figlia di 4 anni e la moglie lo fa arrestare. Un 32enne di Legnano (Milano) è stato fermato dai carabinieri, intervenuti dopo che la moglie, e madre della bambina, è riuscita ad ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 aprile 2021)di 4e lalo fa. Un 32enne di Legnano () è stato fermato dai carabinieri, intervenuti dopo che la, e madrebambina, è riuscita ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano papà Milano, papà abusa della figlia di 4 anni, la moglie lo scopre e lo fa arrestare Abusa della figlia di 4 anni e la moglie lo fa arrestare. Un 32enne di Legnano (Milano) è stato fermato dai carabinieri, intervenuti dopo che la moglie, e madre della bambina, è riuscita ad incastrarlo grazie a delle telecamere nascoste in casa. Leggi anche > La donna era stata ...

Abusa della figlia di 4 anni e la moglie lo fa arrestare. Un 32enne di Legnano (Milano) è stato fermato dai carabinieri, intervenuti dopo che la moglie, e madre della bambina, è riuscita ad incastrarlo grazie a delle telecamere nascoste in casa.