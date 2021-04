Advertising

leggoit : #Milano, Barbie finta istiga al suicidio: manifesti choc in strada subito rimossi FOTO - rep_milano : Manifesti con una finta Barbie che istiga al suicidio: rimossi dopo le proteste dei residenti… - turici_barbie : @Alitalia il volo Cagliari-Milano delle 18:40 è pieno, non c’è alcun rispetto delle normative di sicurezza. Se mi a… - turici_barbie : Ora scatta la foto insieme alla stazione di Milano #chilhavisto -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Barbie

La Repubblica

Una bambola bionda, che ricorda, con un cappio al collo e il cellulare in mano pronto per scattare un selfie, accompagnata ... È il manifesto choc apparso in più punti di(uno in viale ...Sotto, in grande, sullo sfondo rosa shocking, la scritta "Suicide" in caratteri stile "". E ... e approda stavolta con un cartellone attaccato a, in viale Zara.Una bambola bionda, che ricorda Barbie, con un cappio al collo e il cellulare in mano ... È il manifesto choc apparso in più punti di Milano (uno in viale Zara), ben visibile anche dai bambini. A ...I manifesti sono apparsi in più punti di Milano, più che lo stupore sembrano ... con caratteri che richiamano quelli celeberrimi di Barbie e dallo slogan "Stupisci i tuoi followers con un ...