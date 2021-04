Milan sui social – Il club augura un buon Ramadan ai tifosi musulmani (Di lunedì 12 aprile 2021) Le ultime notizie sul Milan. Attraverso un tweet, il Milan ha augurato un buon Ramadan a tutti i tifosi rossoneri musulmani Leggi su pianetamilan (Di lunedì 12 aprile 2021) Le ultime notizie sul. Attraverso un tweet, ilhato una tutti irossoneri

Advertising

donnie_darko82 : RT @angelmnt99: Le squadre più preoccupati per il Milan restano Napoli e Atalanta, che nelle ultime 6 partite hanno totalizzato 15 punti e… - Diffidato_ : Come scusa? TOP SQUADRE DI CALCIO SOCIAL, best post e paid post. A marzo la leadership della Juve flette, il #Milan… - CorriereQ : Ibra a pranzo, la tesi del Milan: solo un incontro di lavoro. Ma sui social pareri divisi - InfoworkMagdi : RT @eNo11: Secondo sky Kessie debba chiedere più soldi di quelli offerti dal Milan. A parte la malafede che solo con il Milan parlano di i… - MangaRobby : @Federico_Tonin @ZZiliani Quello al Milan era uno sfioramento ed era su corner inesistente, dopo decine di errori g… -