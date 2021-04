Milan | squalifica Ibrahimovic | ricorso pronto se saranno due giornate

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ila ricorrere in appello qualora lanei confronti di Zlatanfosse di due o piùIla ricorrere in appello qualora lanei confronti di Zlatanper l’espulsione rimediata contro il Parma fosse di due o più. Lo segnala Corriere della Sera sottolineando che i rossoneri presenteranno anche delle prove audio. La decisione è attesa per domani e l’impressione, ad ogni modo, è che si vada verso uno stop di una giornata con lo svedese che non giocherà contro il Genoa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'Inter si riporta a +11 dal, vittorioso a Parma. Con 8 giornate da giocare, ad Handanovic ... contro i gialloblu di Juric sostituito da Paro per. 90 (+2) minuti in cui si sono ...Per quanto riguarda le giornate di, pare scontata la sospensione di Ibra almeno per un ... se lo svedese verrà squalificato per una sola giornata, ilnon presenterà ricorso. Cosa che ...Milan, squalifica Ibrahimovic: attesa per il referto dell'arbitro Maresca dopo il rosso diretto allo svedese contro il Parma ...Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il Milan è pronto a fare ricorso per la squalifica che toccherà a Ibrahimovic dopo l’espulsione contro il Parma. La società non ha preso bene il ...