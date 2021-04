Milan, ansia Ibrahimovic: ecco cosa rischia (Di lunedì 12 aprile 2021) MilanO - C'è grande attesa in casa Milan sul comunicato che il giudice sportivo emetterà nella giornata di domani sul caso Zlatan Ibrahimovic. Esiste ancora un alone di mistero attorno alle frasi ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 aprile 2021)O - C'è grande attesa in casasul comunicato che il giudice sportivo emetterà nella giornata di domani sul caso Zlatan. Esiste ancora un alone di mistero attorno alle frasi ...

Advertising

Edozul91 : Stiamo tutti là. Dobbiamo assolutamente vincere le prossime due... ma siamo talmente pazzi che ho l’ansia perché le… - Frenk_S : RT @JulianRoss79: Percentuali scudetto aggiornate (in attesa della Juve e dell'Atalanta), so che le aspettate con ansia. Inter 63% Juve 38… - CarmeloCavani96 : @jo19N26 Anche Milan e Roma dovevano deciderlo, ma siamo smepre 5 squadre in 5 punti. Che ansia - JulianRoss79 : Percentuali scudetto aggiornate (in attesa della Juve e dell'Atalanta), so che le aspettate con ansia. Inter 63% J… - MilanLiveIT : C'è ansia per la squalifica in arrivo a #Ibrahimovic ?? Il #Milan è pronto al ricorso, ma... -