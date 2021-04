(Di lunedì 12 aprile 2021) Palermo, 12 apr. (Adnkronos) - "Posso assicurare che i marinai dellaaddestrati dalle missioni europee a partire dal 2017 non hannodeia danni dei. Certo non hanno mai sparato. Larga parte dell'addestramento verte proprio sul rispetto dei, contro le violenze di genere e a protezione dei minori". Lo ha detto l'ammiraglio Fabio, comandante della missione Europea 'Irini', intervistato dal Corriere della sera. "Va ricordato che lungo le coste libiche operano tante forze diverse, che spesso sono confuse con ladel governo di Tripoli. E di queste forze non possiamo ...

TV7Benevento : Migranti: Agostini, 'Guardia costiera libica non ha commesso violazioni diritti umani'... -

E di queste forze non possiamo affatto garantire". Lo ha detto al "Corriere della Sera" l'ammiraglio Fabio Agostini, che non esita ad affrontare la questione migranti nella lunga intervista concessa ...