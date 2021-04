Advertising

TV7Benevento : Migranti: Agostini, 'Guardia costiera libica non ha commesso violazioni diritti umani'... -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Agostini

SardiniaPost

...europee a partire dal 2017 non hanno commesso violazioni dei diritti umani a danni dei. ... Lo ha detto l'ammiraglio Fabio, comandante della missione Europea 'Irini', intervistato dal ...Lo ha detto al "Corriere della Sera" l'ammiraglio Fabio, che non esita ad affrontare la questionenella lunga intervista concessa nel suo ufficio romano di comandante della missione ...Palermo, 12 apr. (Adnkronos) - "Posso assicurare che i marinai della guardia costiera libica addestrati dalle missioni europee a partire dal 2017 non hanno commesso violazioni dei diritti umani a dann ...E di queste forze non possiamo affatto garantire". Lo ha detto al "Corriere della Sera" l'ammiraglio Fabio Agostini, che non esita ad affrontare la questione migranti nella lunga intervista concessa ...