Microsoft acquista Nuance, affare da quasi 20 miliardi di dollari (Di lunedì 12 aprile 2021) Microsoft ha acquistato Nuance. La multinazionale ha chiuso questa operazione per 19,7 miliardi di dollari. ROMA – E’ stato completato l’acquisto da parte di Microsoft di Nuance. Operazione da quasi 20 miliardi di dollari (56 dollari per azione) da parte della multinazionale americana, che ha deciso di entrare in possesso di una società di cloud e di software per l’intelligenza artificiale. L’azienda, acquistata da Microsoft, si muove soprattutto nel mondo sanitario. Microsoft ha acquistato Nuance, i dettagli E’ stata una operazione conclusa dopo diverse settimane di trattativa. Microsoft, ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 12 aprile 2021)hato. La multinazionale ha chiuso questa operazione per 19,7di. ROMA – E’ stato completato l’acquisto da parte didi. Operazione da20di(56per azione) da parte della multinazionale americana, che ha deciso di entrare in possesso di una società di cloud e di software per l’intelligenza artificiale. L’azienda,ta da, si muove soprattutto nel mondo sanitario.hato, i dettagli E’ stata una operazione conclusa dopo diverse settimane di trattativa., ...

classcnbc : #MICROSOFT ACQUISTA #NUANCE PER 20 MLD$ #AI, intelligenza artificiale e medici, un connubio per massimizzare effic… - Asgard_Hydra : Microsoft acquista Nuance, compagnia specializzata in IA, per 19,7 miliardi di dollari - - Multiplayerit : Microsoft acquista Nuance, compagnia specializzata in IA, per 19,7 miliardi di dollari - infoitscienza : Microsoft acquista Nuance, compagnia specializzata in IA, per 19,7 miliardi di dollari – NotiziaVideogiochi per PC… - Affaritaliani : Microsoft acquista Nuance Communications per 16 miliardi dollari -