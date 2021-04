Michelle Hunziker, tatuaggio e primo piano mozzafiato: “Un bacino” – FOTO (Di martedì 13 aprile 2021) Michelle Hunziker non perde occasione per sfoderare tutta la sua bellezza, anche sul suo profilo Instagram. Il primo piano è devastante e i fan non smettono di seguirla in ogni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 13 aprile 2021)non perde occasione per sfoderare tutta la sua bellezza, anche sul suo profilo Instagram. Ilè devastante e i fan non smettono di seguirla in ogni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

moonchillq : RT @QueenMa48259649: Ennesima conferma dell'essere razzista della TV italiana, Michelle Hunziker e Gerri Scotti che fantastici, si tirano g… - QueenMa48259649 : Ennesima conferma dell'essere razzista della TV italiana, Michelle Hunziker e Gerri Scotti che fantastici, si tiran… - stevphz : giro su canale cinque e vedo Gerry Scotti e Michelle Hunziker tirarsi gli occhi per imitare gli asiatici. Boh neanche so che dire - _Rrose_Selavy : Non Michelle Hunziker e Gerry Scotti a Striscia che hanno appena fatto il verso agli asiatici tirandosi gli occhi e… - IlCiuffini : La bellissima Michelle Hunziker ?????????????????????? -