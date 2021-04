“Mia madre non è morta di COVID, sono un negazionista”: il delirio di Miguel Bosè | VIDEO (Di lunedì 12 aprile 2021) Sta facendo molto discutere un’intervista che Miguel Bosè ha rilasciato al programma spagnolo “Lo de Évole”. Il cantante spiega di essere un fiero negazionista e chiede al giornalista di togliersi la mascherina. “Mia madre non è morta di COVID, sono un negazionista”: il delirio di Miguel Bosè “sono un negazionista e lo dico a testa alta… Mia madre? Non aveva il Coronavirus e non è morta di COVID”, spiega Bosè: Mi madre no se murió de COVID y eso tiene que parar ya. A mi madre se la sedó hasta la muerte como se solía hacer como con el resto de los ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Sta facendo molto discutere un’intervista cheha rilasciato al programma spagnolo “Lo de Évole”. Il cantante spiega di essere un fieroe chiede al giornalista di togliersi la mascherina. “Mianon èdiun”: ildiune lo dico a testa alta… Mia? Non aveva il Coronavirus e non èdi”, spiega: Mino se murió dey eso tiene que parar ya. A mise la sedó hasta la muerte como se solía hacer como con el resto de los ...

