Meteo sino al 9 Maggio, bollettino dell’Aeronautica Militare (Di lunedì 12 aprile 2021) Dalla primavera all’estate il passo potrebbe essere breve.Ed ecco il bollettino Meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare con le prospettive per quel che rimane del mese di aprile, ed un primissimo scorcio di Maggio. La linea di tendenza che rileviamo nel contenuto previsionale propone condizioni Meteo tipicamente primaverili. Per quanto concerne la temperatura, questa sarà più bassa rispetto alla media per gran parte di questa settimana nelle regioni del Nord Italia, mentre il resto del Paese si dovrebbe allineare prossima è valori medi stagionali. Nelle regioni del Nord potrebbe piovere più della norma. La seconda e terza settimana di previsione è stata prospettata con condizioni Meteo tutto sommato nella norma primaverile, con la a tendenza ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) Dalla primavera all’estate il passo potrebbe essere breve.Ed ecco ilcon validità 30 giorni diffusocon le prospettive per quel che rimane del mese di aprile, ed un primissimo scorcio di. La linea di tendenza che rileviamo nel contenuto previsionale propone condizionitipicamente primaverili. Per quanto concerne la temperatura, questa sarà più bassa rispetto alla media per gran parte di questa settimana nelle regioni del Nord Italia, mentre il resto del Paese si dovrebbe allineare prossima è valori medi stagionali. Nelle regioni del Nord potrebbe piovere più della norma. La seconda e terza settimana di previsione è stata prospettata con condizionitutto sommato nella norma primaverile, con la a tendenza ...

Advertising

Teleradiopace : Meteo, declassata a gialla l’allerta prevista sul levante sino alle 17 - laci_bacsi : Maltempo in Liguria, allerta meteo sino a livello arancione domani lunedì 12 aprile - Ossmeteobargone : RT @LiguriaOggi: Maltempo in Liguria, allerta meteo sino a livello arancione domani lunedì 12 aprile - LiguriaOggi : Maltempo in Liguria, allerta meteo sino a livello arancione domani lunedì 12 aprile - magazine24it : Meteo Liguria – Nuvole e pioggia sino a martedì -