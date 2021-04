METEO, incredibile, cancellato il CALDO da un FREDDO senza senso (Di lunedì 12 aprile 2021) METEO con CALDO senza senso e la siccità.Già, proprio senza senso. Non dimentichiamoci che stiamo andando incontro alla piena maturità primaverile e certe condizioni METEO climatiche sarebbero più opportune a marzo. Avevamo parlato, giustamente, del “rischio CALDO africano” perché è inutile girarci attorno, i vari modelli previsionali lasciano intravedere un pericoloso riscaldamento del Nord Africa. Poi, improvvisamente, ecco apparire un’imponente struttura anticiclonica ad alte latitudini. Più precisamente in Scandinavia. Non appena l’abbiamo vista comparire sulle mappe ci siamo messi in allerta. Una struttura lassù, solitamente, è sinonimo di FREDDO. FREDDO verso sud, verso il cuore d’Europa, talvolta verso il ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 12 aprile 2021)cone la siccità.Già, proprio. Non dimentichiamoci che stiamo andando incontro alla piena maturità primaverile e certe condizioniclimatiche sarebbero più opportune a marzo. Avevamo parlato, giustamente, del “rischioafricano” perché è inutile girarci attorno, i vari modelli previsionali lasciano intravedere un pericoloso riscaldamento del Nord Africa. Poi, improvvisamente, ecco apparire un’imponente struttura anticiclonica ad alte latitudini. Più precisamente in Scandinavia. Non appena l’abbiamo vista comparire sulle mappe ci siamo messi in allerta. Una struttura lassù, solitamente, è sinonimo diverso sud, verso il cuore d’Europa, talvolta verso il ...

