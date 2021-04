Mercato Juventus, addio a centrocampo: pronta l’offerta del Liverpool (Di lunedì 12 aprile 2021) Mercato Juventus – Nel prossimo calcioMercato per la Juventus non sono in arrivo solo acquisti importanti, ma anche cessioni di alcuni elementi dell’attuale rosa. Di sicuro le mosse di Mercato da parte della dirigenza bianconera dovranno comunque tener conto del bilancio. Alla fine dell’attuale stagione si faranno le valutazioni definitive riguardo gli elementi della squadra di Pirlo. Ma all’orizzonte ci saranno alcune cessioni che sembrano essere quasi scontate, anche perchè si tratta di giocatori che hanno inciso poco nella loro esperienza italiana. Mercato Juventus, Liverpool su Ramsey Con la Juventus che non direbbe certo di no qualora arrivasse una importante offerta economica. E una delle prime partenze potrebbe riguardare un ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 12 aprile 2021)– Nel prossimo calcioper lanon sono in arrivo solo acquisti importanti, ma anche cessioni di alcuni elementi dell’attuale rosa. Di sicuro le mosse dida parte della dirigenza bianconera dovranno comunque tener conto del bilancio. Alla fine dell’attuale stagione si faranno le valutazioni definitive riguardo gli elementi della squadra di Pirlo. Ma all’orizzonte ci saranno alcune cessioni che sembrano essere quasi scontate, anche perchè si tratta di giocatori che hanno inciso poco nella loro esperienza italiana.su Ramsey Con lache non direbbe certo di no qualora arrivasse una importante offerta economica. E una delle prime partenze potrebbe riguardare un ...

