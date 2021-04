Medjugorje, messaggio per oggi: “E’ l’amore che vi vuole salvare” (Di lunedì 12 aprile 2021) La Madonna nel suo messaggio del 2 aprile 2009 ci ricorda qual è la fonte della nostra salvezza. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, a Medjugorje. messaggio di Medjugorje del 2 aprile 2009 alla veggente Mirjana: “Cari L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 12 aprile 2021) La Madonna nel suodel 2 aprile 2009 ci ricorda qual è la fonte della nostra salvezza. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, adidel 2 aprile 2009 alla veggente Mirjana: “Cari L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : Medjugorje messaggio Mamma Brosio al traguardo dei cento anni Un video messaggio è stato inviato anche al tecnico della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini : 'Cara Anna è un traguardo storico e importantissimo, ci siamo conosciuti a Medjugorje, lei è ...

Madonna di Medjugorje, messaggio 25 marzo 2021/ "Chi prega non ha paura del futuro" Madonna Medjugorje messaggio 25 febbraio 2021/ "Preghiera e digiuno contro le guerre" ATTESA L'APPARIZIONE DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE È prevista per il pomeriggio la "tradizionale" apparizione della ...

Madonna di Medjugorje, messaggio 25 marzo 2021/ “Chi prega non ha paura del futuro” Il Sussidiario.net Medjugorje, messaggio per oggi: “E’ l’amore che vi vuole salvare” La sua venuta in mezzo a noi a Medjugorje, e ancora prima a Fatima, a Lourdes, alla Salette e in tutti i luoghi toccati dalla grazia della sua presenza, è per Volontà di Dio, di un Padre che ci ama e ...

Medjugorje | ultime notizie sulla salute di padre Francesco Rizzi Nelle ultime settimane, infatti, Medjugorje ha visto E' stata lei nel 1984 ad andare ae poi pregare tanti anni affinché si potesse convertire e . soprattutto le edizioni di Sky Tg 24, TgCom e Rai News ...

