Mediaset si trasformerà in un centro vaccinale: ecco come si organizzerà e cosa cambierà (Di lunedì 12 aprile 2021) Mediaset ha messo a disposizione le proprie sedi di Roma e di Cologno Monzese che si trasformeranno quindi in centri vaccinali a tutti gli effetti. L’azienda fondata da Silvio Berlusconi è stata inserita nell’elenco delle aziende abilitate alla somministrazione di vaccini, secondo le norme stabilite per l’inoculazione alla popolazione. In particolare, il gruppo televisivo può contare su due centri con un team composto a Roma da due medici e quattro infermieri; nella sede lombarda, invece, l’organico aumenta fino a quattro medici e 12 infermieri. Proprio il Generale Saverio Pirro, responsabile dell’Area Logistica Operativa del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, parla del nuovo progetto inaugurato da Mediaset e del suo obiettivo; naturalmente, i criteri della vaccinazione seguiranno le linee guida nazionali e si procederà quindi ... Leggi su trendit (Di lunedì 12 aprile 2021)ha messo a disposizione le proprie sedi di Roma e di Cologno Monzese che si trasformeranno quindi in centri vaccinali a tutti gli effetti. L’azienda fondata da Silvio Berlusconi è stata inserita nell’elenco delle aziende abilitate alla somministrazione di vaccini, secondo le norme stabilite per l’inoculazione alla popolazione. In particolare, il gruppo televisivo può contare su due centri con un team composto a Roma da due medici e quattro infermieri; nella sede lombarda, invece, l’organico aumenta fino a quattro medici e 12 infermieri. Proprio il Generale Saverio Pirro, responsabile dell’Area Logistica Operativa del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, parla del nuovo progetto inaugurato dae del suo obiettivo; naturalmente, i criteri della vaccinazione seguiranno le linee guida nazionali e si procederà quindi ...

Advertising

FaccendaTamara : RT @sonicast93: @choosel0vee @tommaso_zorzi Il #tzvip che stasera si trasformerà in cecchini e farà andare in tilt le tendenze e i server d… - OllyRegina : RT @sonicast93: @choosel0vee @tommaso_zorzi Il #tzvip che stasera si trasformerà in cecchini e farà andare in tilt le tendenze e i server d… - sonicast93 : @choosel0vee @tommaso_zorzi Il #tzvip che stasera si trasformerà in cecchini e farà andare in tilt le tendenze e i… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset trasformerà Tommaso Zorzi debutta come conduttore con un programma tutto suo: 'Il punto Z' ... da mercoledì 7 aprile si trasformerà in un vero e proprio format tv con tanto di ospiti. Per la prima puntata di questa sera , in onda dalle 20:45 sulla piattaforma streaming di Mediaset , ci sarà ...

Live - Non è la d'Urso chiude ma raddoppia Domenica Live: Barbara d'Urso sfida Mara Venier ... anche se non è dato ancora sapere se questo arrivederci si trasformerà in un addio. L'ultima ... Barbara si è convinta a chiudere il programma anticipatamente ma in cambio Mediaset ha voluto premiare i ...

Mediaset si trasformerà in un centro vaccinale: ecco come si organizzerà e cosa cambierà Trendit ... da mercoledì 7 aprile siin un vero e proprio format tv con tanto di ospiti. Per la prima puntata di questa sera , in onda dalle 20:45 sulla piattaforma streaming di, ci sarà ...... anche se non è dato ancora sapere se questo arrivederci siin un addio. L'ultima ... Barbara si è convinta a chiudere il programma anticipatamente ma in cambioha voluto premiare i ...