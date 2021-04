Mazzola | da oltre 40 anni punto di riferimento nel settore vendite e riparazioni moto

(Di lunedì 12 aprile 2021) Da tre generazioni sono undinelvendita e. Basti pensare che i primi passi li hanno mossi negli’40, quando il nonno lavorava alla pompa di benzina nella piazza del paese. Neglisono cresciuti e oggi il loro quartier generale è un complesso di 2.000 metri in via Milano a Bonate Sopra, a pochi metri dall’ingresso dell’asse interurbano di Bergamo. Parliamo di, dei fratelli Cristian e Filippo: il primo, responsabile della parte vendita e amministrativa, il secondo della fase post-vendita. Ad aiutarli nel lavoro quotidiano un valido team di collaboratori. Dal 2014 sono concessionario ufficiale del marchio Suzuki, nel 2021 si è aggiunto Triumph. Ma da ...

Advertising

Group8g : @FabrizioDamian2 @Peppe_Salines @massimozampini @90ordnasselA Oltre ad essere un perdente dalla nascita , un fallit… -

Ultime Notizie dalla rete : Mazzola oltre

BergamoNews

...è decisivo per gli ospiti che nella ripresa tentano la rimonta ma non riescono mai ad andare... Venezia : Daye 15, Watt 30, Clark, De Nicolao 5, Tonut 17, Chappell 15, Vidmar 1,, ...... con i rossoneri vincerà la classifica marcatori nel 1939/40 e nel 1941/42,a quella del 1938/...a portare al vertice della classifica marcatori Gabetto nel 1945/46 e l'idolo Valentinol'...Da giovedì 8 a domenica 11 aprile al Miglianico Golf & Country Club 120 concorrenti si sfideranno nel Campionato Nazionale Open. Castagnara il campione in carica, c’è Manassero ...Omar Fantini, celebre comico italiano, conosciuto per la propria partecipazione a "Colorado" e "Zelig Off": carriera e curiosità artistiche.